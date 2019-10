TV-maker Steven Van Herreweghe stelt theatershow samen: "Voor mij zijn dat twee magische dozen"

De kans is groot dat u deze man niet kent: Philo Farnsworth, de uitvinder van een type opneembuis die de basis legde voor televisie-uitzendingen. Farnsworth is in de vergetelheid geraakt maar televisiemaker Steven Van Herreweghe wil hem in ere herstellen. Zijn theatervoorstelling "De droom van Philo" is een ode aan de Amerikaanse tv-pionier en aan het medium tv. "Het raakt ons, en het heeft onze ogen geopend", zegt Van Herreweghe.