Twijfels over eerlijke verkiezingen in Mozambique

De kiescommissie in Mozambique maakt gisteravond de eerste, erg voorlopige resultaten van de presidents- en parlementsverkiezingen bekend. Uit die resultaten blijkt dat de uittredende president Nyusi en zijn regeringspartij een grote voorsprong op de andere kandidaten en partijen hebben. Verschillende waarnemers drukken echter hun ongerustheid uit over de eerlijkheid van de verkiezingen. De verkiezingen werden in een gespannen sfeer ook gehouden. Oppositiepartijen en ook een burgerbeweging beschuldigde de regering al van fraude.

Na de telling van 830.000 stemmen, of iets meer dan 6 procent, zou de huidige president Filipe Nyusi bijna 75 procent van de stemmen verkrijgen. Nyusi streeft een tweede mandaat na. Hij heeft daarbij een grote voorsprong op zijn concurrent Ossufo Momade, leider van de voornaamste oppositiepartij. Die zou 20 procent van de stemmen halen, aldus de kiescommissie.

Maar over de gang van zaken bij de verkiezingen zijn nu grondige twijfels gerezen. “Verkiezingswaarnemers waren getuige van een aantal onregelmatigheden en kwetsbaarheden tijdens de stemming", aldus een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade. De VS hadden 25 controleteams op pad gestuurd. De ambassade sprak ook van verontrustende incidenten met geweld en intimidatie. Ook waarnemers van de Europese Unie en een plaatselijke mensenrechtenorganisatie uitten dezelfde bedenkingen.

De verkiezingen van dinsdag worden beschouwd als een cruciale stap in de verdere stabiliteit in Mozambique zelf, en ook in de brede regio.