50 jaar Ballet Vlaanderen: van Jeanne Brabants tot Sidi Larbi Cherkaoui

Ballet Vlaanderen bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd met een dubbelvoorstelling. Het eerste deel eert Jeanne Brabants, de vrouw die destijds het ballet oprichtte. In het tweede deel is een choreografie te zien van Sidi Larbi Cherkaoui, de huidig artistiek directeur. De twee choreografieën geven mooi weer hoe sterk klassiek ballet geëvolueerd is in de voorbije 50 jaar.