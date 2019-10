Bijna 100.000 euro voor poëzieboekje van 100 jaar oud met tekeningen van Ensor en Spilliaert

Het poëzie-album van zangeres Elsa Steyns née De Cavel is verkocht voor een kleine 100.000 euro, een verrassing. Haar man Désiré Steyns was directeur van het Casino van Oostende, waar zijn vrouw na de Eerste Wereldoorlog furore maakte. Het kunstminnende koppel was bevriend met verscheidene kunstenaars. Die hebben met veel plezier allerlei leuke tekstjes en tekeningen in het poëzie-album van Elsa geplaatst. Het boekje verandert nu van eigenaar voor 97.500 euro.