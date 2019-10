Britse brexitminister en zwaargewicht Michael Gove: "We verlaten de Europese Unie op 31 oktober"

De Britse premier Boris Johnson heeft een akkoord met de Europese Unie op zak, maar dat is nog niet goedgekeurd door het Britse parlement. Het Britse parlement heeft Boris Johnson wettelijk verplicht om uitstel te vragen aan de Europese Unie, zodat eerst alle wetgeving rond het akkoord gestemd kan worden. Pas daarna wil het parlement het akkoord goedkeuren. Johnson heeft gisterenavond een brief gestuurd naar de Europese Unie met de vraag van het parlement om uitstel, maar hij heeft er meteen ook een brief aan toegevoegd dat hij niet wil dat de Europese Unie op het uitstel ingaat.