Brusselse brandweer gehinderd door verkeerd geparkeerde auto's: "Verkeersregels zijn er voor een reden"

Zaterdag rond 20.30 uur brak er brand uit in de Wijnheuvelenstraat in Schaarbeek. Zoals gewoonlijk stuurt de brandweer twee ploegen ter plaatse, die elk hun eigen route nemen. Een van die twee teams werd geblokkeerd door verkeerd geparkeerde wagens. Buurtbewoners verplaatsten hun auto's spontaan, maar voor twee voertuigen moest de brandweer de hulp van de politie vragen. Het tweede team was wel op tijd ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. Twee bewoners werden via het raam bevrijd, zij raakten lichtgewond.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Brusselse brandweer onderweg gehinderd wordt. "Het gebeurt soms, vooral in de oude stadsdelen van Brussel, dat we niet altijd vlot door kunnen rijden", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Gelukkig rijden er altijd twee brandweerwagens uit, die een andere route volgen."

Oproep

Na het voorval roept de Brusselse brandweer inwoners en bezoekers op om beter na te denken over waar inwoners of bezoekers hun auto parkeren. "Gisteren is het goed afgelopen, maar het kan soms verstrekkende gevolgen hebben", zegt Derieuw. "Een verkeersreglement is geen pestmaatregel, er is een reden waarom je niet op de hoeken van de straat mag parkeren of dubbel parkeren. Elke minuut in een brand is belangrijk."