Nieuwe, gewelddadige protesten in Chili: nu al elf doden bij plunderingen en rellen

Twee andere mensen kwamen in de nacht van zaterdag op zondag al om bij een brand in een supermarkt, die ook geplunderd werd door manifestanten, in het zuiden van de hoofdstad. Eerst was er sprake van drie doden, maar die balans is later bijgesteld. Officieel zijn er bij het protest in Chili al elf doden gevallen.

Er is ook veel schade, vooral in de hoofdstad Santiago. De metro ligt daar volledig stil. Mogelijk gaat er in de loop van de dag één metrolijn weer open, maar voor het volledige netwerk hersteld is, zouden er nog vele weken werk zijn, klinkt het. Veel winkels in Santiago zijn gesloten en sommige vluchten van en naar de hoofdstad zijn geschrapt.