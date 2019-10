Pieter De Crem en Hendrik Bogaert geen kandidaat-voorzitter CD&V, Christophe Vermeulen doet wel mee 

Zowel De Crem als Bogaert maakt deel uit van de rechtervleugel van de partij. De laatste dagen werd er druk gespeculeerd of ze zich kandidaat zouden stellen voor het voorzitterschap, maar beiden zeggen dat de tijd nog niet rijp is voor hun visie op de partij. In de toekomst is dat wellicht wel mogelijk, zegt De Crem. "Als minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Aalter blijf ik in mijn politieke actie de eigenheid en identiteit van de christendemocraten voortdurend uitdragen, verdedigen en scherp stellen", besluit hij zijn bericht.