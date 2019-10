Dan toch geen G7-top op het golfresort van Amerikaanse president Trump

Volgend jaar in juni staat er een nieuwe G7-top, een overleg tussen de economisch sterkste spelers van de wereld, gepland in de Verenigde Staten. Trump wou die top organiseren in een van zijn eigen resorts in Miami, Florida, de Trump National Doral. Dat is een domein van meer dan 300 hectare met onder meer vijf golfbanen, 700 hotelkamers, vergaderzalen, en meerdere balzalen, waaronder een genaamd naar Trumps dochter Ivanka.