De Foyer #7: Jan Jambon beantwoordt vragen over politieke lonen, wachtlijsten en identiteit

Een bijzondere affiche in De Zevende Dag vandaag... Twee weken geleden vroegen we aan ons publiek om vragen in te sturen voor Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Er werd massaal gereageerd. Hij antwoordde vandaag op de vragen van onze kijkers.

De huidige "politieke cultuur" was een thema dat opvallend vaak aan bod kwam. De manier waarop vandaag aan politiek wordt gedaan, was een bijzonder populair onderwerp bij de vraagstellers. Onder meer over de lonen van onze politici kwamen veel inzendingen binnen.

Ook het thema "welzijn" kon niet ontbreken. Ontzettend veel mensen stelden vragen over de lange wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. In onze studio zat Gert Dupont, vader van de veertienjarige Janosch die al tien jaar wacht op zijn persoonlijk assistentiebudget. Ook Dorien Meulenijzer schoof aan. Zij zit zelf in een rolstoel en dreigt slachtoffer te worden van de verschuivende budgetten.

En er zit ook jong bloed in ons publiek! De zestienjarige Sophia De Backer polste bij de minster-president naar zijn plannen om de klimaatverandering tegen te gaan. Esma Uçan, voorzitter van de islamitisch geïnspireerde studentenvereniging Mahara, had dan weer een vraag over de veelbesproken Vlaamse canon.