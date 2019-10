Vlaamse regering weigert vergunning voor megastallen in Borgloon

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigerde de vergunning, onder andere omdat de stallen door hun omvang voor de nodige geurhinder kunnen zorgen. De stad Borgloon had eerder een voorwaardelijk gunstig advies gegeven en vraagt nu aan de regering duidelijke regels.

Burgemeester Eric Awouters (Open VLD): “Dit is nu de mensen en de lokale besturen voor de zot houden. Men geeft geen duidelijkheid en er is geen eensgezindheid waardoor mensen tegen elkaar opgezet worden, zonder dat dat nodig is. Als Vlaanderen vindt dat dit een industrieel bedrijf is, dat men dit neerschrijft in een wetgeving. Dan is het voor de lokale besturen heel duidelijk en dan kunnen we heel snel zeggen wat er al dan niet kan.”

Weigering

Eerder werd de vergunning al geweigerd door de provincie Limburg, maar de uitbater ging daar tegen in beroep bij de Vlaamse regering. Die heeft dus nu ook een streep getrokken onder de bouw van de megastallen.