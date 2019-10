Marstomaten en maanprei, we kunnen groenten kweken op maan- en Marsgrond

De gebruikte maan- en Marsgrond kochten de onderzoekers van bedrijven die die grond in opdracht van NASA maken. Het gaat dan wel om nagebootst regoliet, los materiaal aan het oppervlak van een planeet of maan (JSC1-1A maanregoliet en JSC-1A Mars-1A regoliet). Maangrond heeft de aarde al bereikt via onder andere de Apollomissies in de jaren 70, maar niet in die hoeveelheden om voor onderzoek te gebruiken. Het team voegde wel meststoffen toe aan de nagebootste maan- en Marsgrond, zoals we ook op aarde onze moestuin bemesten.

Voor de Marsgrond baseert NASA zich op onderzoek van haar Marslanders: "De karretjes die er rondrijden, hebben laboratoria aan boord en daardoor weten we 95 tot 97 procent zeker wat de samenstelling is", zegt Wamelink. Je kan trouwens zelf Marsgrond kopen, die gebaseerd is op onderzoek van NASA. Je hebt al een kilo Marsgrond vanaf 30 dollar.