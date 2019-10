Kortrijk kiest in digitaal referendum tegen maandelijkse autovrije zondag

Burgemeester Van Quickenborne toonde zich erg opgetogen over het aantal deelnemers. Voor een geldig referendum was de lat op 2.000 stemmers gelegd. "Dit is een bewijs dat basisdemocratie en directe democratie werkt. Het debat leeft ook, overal werd er over mobiliteit gesproken in onze stad." Uiteindelijk stemde 57 procent van de kiezers tegen het voorstel. "De uitslag is zeer helder. De mensen hebben duidelijke taal gesproken, voor hen volstaat een jaarlijkse autovrije zondag. Daar moeten we niet flauw over doen."

Kortrijk is de allereerste stad in ons land die een digitaal referendum houdt. De stad wil de inwoners blijven betrekken bij het nemen van grote beslissingen. In het bestuursakkoord werd daarom opgenomen dat elk jaar in oktober een dergelijk digitaal referendum gehouden zal worden.