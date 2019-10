We staan alweer voor een onvoorspelbare brexit-week, maar premier Johnson heeft de beste papieren

Sunday Express vraagt zich vertwijfeld af: "Waarom laten ze ons niet vertrekken?" The Sunday Mirror houdt het kort: "Vernederd". Dat gaat dan over Johnson die opnieuw stokken in de wielen is gestoken door het parlement.

Andere kranten houden het meer zakelijk en focussen vooral op het feit dat Johnson de brief om uitstel niet ondertekend heeft, zoals The Guardian en The Sunday Telegraph. "Boris bekampt "brexit-vernielers" met drie provocerende brieven aan de EU", kopt Sunday Times. The Observer vat het als volgt samen: "Geen uitstel, zweert Johnson na vernederend verlies in het Lagerhuis."

The Independent gooit het over een andere boeg en focust op de honderdduizenden mensen die gisteren in Londen op straat kwamen tegen de brexit en een nieuw referendum willen: "De dag dat jullie Johnson deden luisteren". Of dat echt zo is, moet nog blijken. "Alles kan weer", zegt Veerle De Vos. "Dus ook een referendum behoort weer tot de mogelijkheden."

De anti-brexitbeweging "Led By Donkeys" ontrolde tijdens de betogingen een spandoek van 100 m² op Parliament Square. Dat deden ze als parodie op de overheidscampagne onder de slogan "Get ready for brexit", die 100 miljoen pond kostte (116 miljoen euro). Bekijk hier de beelden: