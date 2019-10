Langste lijnvlucht duurt meer dan 19 uur, passagiers dansen de macarena om de spieren los te gooien

"We moeten kunnen aantonen dat zo'n vlucht veilig uitgevoerd kan worden, met voldoende rust voor de crew", legt Qantas-directeur Alan Joyce uit. "We geloven dat de verzamelde informatie ons zal helpen om ons doel te bereiken."



Ook voor de passagiers was de vlucht een hele belevenis. "We deden oefeningen in groep op bepaalde momenten, we dansten de macarena in economy class en deden ook stretchoefeningen", vertelt Marie Carroll.



Voor het einde van het jaar volgen er nog twee testvluchten. Qantas hoopt in 2022 rechtstreekse passagiersvluchten te kunnen opstarten tussen New York en Sydney, en Londen en Sydney.

De langste directe lijnvlucht is momenteel in handen van Singapore Airlines. De vlucht tussen Singapore en Newark (vlakbij New York) duurt 18,5 uur.