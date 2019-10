Kersvers PS-voorzitter Paul Magnette zegt niet expliciet nee tegen staatshervorming, maar is "geen prioriteit"

Eerder was Magnette vaak weigerachtig over gesprekken met de N-VA. Eind juli klonk het nog dat een gezamenlijke regering "onmogelijk" was. Nu matigt Magnette die toon. "Wij beantwoorden de vragen van de informateurs", zei Magnette, die waarschijnlijk doelde op de "preformateurs" Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS). Zij proberen PS en N-VA samen rond de tafel te krijgen, om te zien of een federale regering met die twee partijen mogelijk is.

"Wij praten vandaag met iedereen. Maar dat betekent niet dat het makkelijk zal zijn om met die partijen een akkoord te bereiken", klinkt het. "Het zal ook niet alleen met die partijen zijn. Het spel blijft open." Een federale regering met PS én N-VA is niet de enige optie met een meerderheid in het federale parlement. Er is ook een zogenoemde paars-groene coalitie mogelijk, met de groenen erbij, en zonder N-VA.