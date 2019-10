Er is niks fout met nadenken over de dingen. Maar piekeren is zoals schommelen: je gaat heen en weer, maar niet vooruit. Piekeren laadt mensen op met spanning. En die spanning kan leiden tot slaapstoornissen of psychofysiologische klachten", zegt psychotherapeut en seksuoloog Wilfried Van Craen in Touché op Radio1.

"Mensen hebben vaak te maken met een kloof tussen het leven dat ze verwacht hadden en de realiteit die meestal onvoorspelbaar is. Ze dachten bijvoorbeeld dat hun relatie eeuwig zou duren, maar dan verdwijnt hun partner plots 's nachts naar een ander. Of ze doen alles voor hun gezondheid, eten gezond en fitnessen, maar krijgen dan toch een ernstige ziekte. Of ze denken: 'ik zet mij ontzettend in voor mijn werk en dat zal wel geapprecieerd worden', terwijl ze op een zijspoor gezet worden in hun job. Er is altijd een kloof tussen wat we fair en rechtvaardig vinden in het leven, en de realiteit."