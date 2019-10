Komt er een brexit op 31 oktober of niet? Professor Europese politiek Hendrik Vos legt 4 mogelijke scenario's uit

Gisteren is de stemming in het Britse Lagerhuis over het nieuwe brexitakkoord met de Europese Unie niet doorgegaan. Daarna stuurde premier Boris Johnson drie brieven naar de EU, een waarin hij om uitstel van de brexit vraagt, maar die ondertekende hij niet. In een tweede brief meldde hij aan de EU dat hij uitstel geen goed idee vindt.