Chileense regering stelt avondklok in na protesten, prijsstijging metro wel teruggedraaid

De Chileense regering gaat de tariefverhogingen voor de metro opschorten na een week van protesten in de hoofdstad Santiago. Dat heeft president Sebastian Pinera zaterdag bekendgemaakt in een televisietoespraak. Er is wel een avondklok ingesteld van 22 uur tot 7 uur lokale tijd. Manifestanten komen al bijna een week op straat om te betogen tegen tariefverhogingen van metrotickets.