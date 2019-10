Record van 2 miljoen pv's voor overdreven snelheid in eerste jaarhelft

In de eerste jaarhelft telde de politie 2.066.930 pv's, tegen 1.927.763 in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 1,5 miljoen inbreuken werden vastgesteld in Vlaanderen, dat een toename met 7,7 procent kende. De groei is echter het hoogst in het Brusselse gewest, waar de politie 28 procent meer pv's uitdeelde. Daar waren het er 142.226. In Wallonië waren het er 430.375 (+0,7 procent).