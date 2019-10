Turkije en Rusland gaan overleggen over aanwezigheid van Koerdische troepen in Noord-Syrië

Volgende week zullen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Russische president Vladimir Poetin overleggen over de aanwezigheid van de Koerdische YPG-troepen in het Noorden van Syrië. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat hij "geen enkele Koerdische strijder meer wil zien in de afgesproken bufferzone nadat het staakt-het-vuren is afgelopen".