Progressieve uitgeverij Kritak herstart onder de vleugels van Lannoo

In 1994 was het afgelopen. In Epo had Kritak intussen een stevige concurrent gevonden in de niche van linkse boeken. André Van Halewyck stichtte een nieuwe uitgeverij die zijn naam droeg en die terecht kwam bij Pelckmans. Eerst gaf Van Halewyck vernieuwende literatuur en vooruitstrevende boeken uit, maar later ook Jeroen Meus en Jean-Pierre Van Rossem, of Bart Verhaeghe en Jean-Marie Dedecker.