Verdienen politici te veel en wat met uw centen? Minister-president Jambon beantwoordt vragen van kijkers "De 7e dag"

“U heeft gelijk”, zegt Jambon. “We hadden gezegd dat we een aantal elementen uit de factuur zouden halen en in de algemene middelen zouden steken. Ze zouden dus niet betaald worden via de energiefactuur, maar wel via de algemene pot”. Volgens Jambon zou het daardoor echter moeilijker worden om de wachtlijsten in de zorg aan te pakken en te investeren in scholen. “Dat leek niet zo verstandig”, zegt Jambon. “Natuurlijk zou ik ook de facturen naar beneden willen halen, én tegelijk de wachtlijsten in de zorg aanpakken”, zegt Jambon. “Dat zijn evenwichten." De minister-president belooft wel dat er niets meer aan de energiefactuur wordt toegevoegd.