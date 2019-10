Delphine Boël: "Mijn zoon van 11 staat op een zwarte lijst bij banken"

Wat is er nu aan de hand? Boël ontdekte in 2012 dat ze op de grootste zwarte lijst ter wereld staat, die van het bedrijf World-Check. Wie in de databank van World-Check bestempeld wordt als een risico of als een gevaar, komt op de zwarte lijst te staan bij alle grootbanken in de hele wereld, zonder dat hij of zij dat zelf weet. Bijna 16.000 Belgen staan op die zwarte lijst.

Boël kwam te weten dat ze op de lijst stond nadat ze een bericht had gekregen van de bank waar ze al 20 jaar klant was, The Royal Bank of Scotland. Daarin liet de bank weten dat al haar rekeningen werden afgesloten. Ze kreeg geen informatie waarom. Via via kwam ze te weten dat ze dus in de World-Check databank gelabeld staat als een “dirty politically exposed person”.