Zwarte, doorstreepte woorden op voorpagina’s Australische kranten: gezamenlijk protest tegen beknotting persvrijheid 

"Je hebt twee kampen in Australië", zegt correspondente Eveline Masco, "aan de ene kant is er de aanklacht dat de journalisten de nationale veiligheid in gevaar brengen door geheime informatie te lekken. Langs de andere kant heb je de journalisten die berichten brengen omdat ze vinden dat het publiek het recht heeft om dit nieuws te kennen, dat is nu eenmaal hoe persvrijheid werkt."