Bevriezing huurprijzen in Berlijn stuit op kritiek

Huurders die nu woekerprijzen betalen, zouden hun contract kunnen laten herzien, waarbij rekening wordt gehouden met vastgelegde richtprijzen. Die richtprijzen zullen ook gelden bij de komst van een nieuwe huurder. De maatregel geldt voor naar schatting anderhalf miljoen woningen in Berlijn, maar ze geldt niet voor nieuwbouw.

Berlijn is de eerste stad in Duitsland die een dergelijke verregaande maatregel neemt. Maar ook elders, zoals in München en in Hamburg, wordt wonen alsmaar duurder en hoopt men op navolging. "We betreden nieuw terrein", verklaarde burgemeester Michael Mueller van Berlijn. "Anderen praten erover, maar wij voeren het uit."

Toch is er ook kritiek te horen. De klassieke partijen CDU en FDP en het rechtsradicale AfD zijn tegen de wet gekant en willen die laten toetsen op zijn grondwettelijkheid. Ook in de vastgoedsector is men allerminst te spreken over de bevriezing van de huurprijzen. "Dit is een terugkeer naar het socialistische woonbeleid", zegt de sector in een open brief. Gevreesd wordt dat dit in de toekomst tot nog meer schaarste op de woningmarkt zal leiden, doordat het minder interessant wordt om te investeren in appartementen om te verhuren.

Eén van de grootste slachtoffers van de maatregel is woningmaatschappij Deutsche Wohnen SE. Het aandeel verloor de voorbije maanden al een vijfde van zijn waarde en ging maandag nog eens tot 4,6 procent in het rood. Ook het Duitse vastgoedbedrijf Vonovia SE dook maandag op de beurs 1,9 procent in het rood.