Binnenkort nieuwe cannabiswinkel in Hasselt

Hasselt krijgt er binnenkort een legale cannabiswinkel bij, in de Persoonstraat. Daar verkopen ze producten op basis van CBD, een stof waarvan je niet high kan worden, maar die wel een ontspannend effect heeft.

Maar niet iedereen is te vinden voor zo'n cannabiswinkel. "Ik ben geen fan van cannabiswinkels", vertelt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). "Het is nooit duidelijk wat die mensen juist verkopen en aan wie."

"Cannabis is een drug"

De stad heeft geen middelen om de cannabiswinkel zomaar tegen te houden, maar het is wel duidelijk dat ze sterk toezicht zullen houden. De winkel mag alleen producten verkopen die wettelijk toegestaan zijn, maar volgens burgemeester Vandeput is het soms moeilijk om een onderscheid te maken.

"Als er producten verkocht worden om te roken, kan je van buitenaf niet zomaar zien of die al dan niet zoveel procent van een bepaald product bevatten. Daarvoor moet een laboratoriumtest gedaan worden. Dat wordt regelmatig gedaan, maar feit is dat het voor verwarring zorgt. Het is niet helemaal duidelijk en geeft het signaal dat cannabis een product is als alle andere, maar dat is het natuurlijk niet, het is een drug."

Op de Genkersteenweg in Hasselt was er al een cannabiswinkel. Die werd verschillende keren gecontroleerd, maar de politie heeft niets verkeerds vastgesteld.