Onderzoek naar brand bij NICC, dat sporenmateriaal van misdrijven verzamelt, stopgezet: geen daders gevonden

De brand in het NICC in Neder-over-Heembeek werd gesticht in de nacht van 28 op 29 augustus. Eén of meerdere daders waren erin geslaagd om het terrein binnen te dringen. Ze kwamen met de wagen. Ze sloegen een raam stuk en goten een ontvlambaar product naar binnen, dat ze ook in brand staken. De vleugel die in lichterlaaie stond, was er één waar heel wat labo's huizen. De daders staken nadien ook hun eigen wagen in brand en vluchtten.