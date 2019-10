Krijgt Britse premier Johnson vandaag dan zijn brexitstemming? "Speaker" van parlement John Bercow beslist

Premier Boris Johnson wil dat de parlementsleden in het Lagerhuis vandaag met een eenvoudig "ja of nee" stemmen over zijn uitstapakkoord met de Europese Unie. Maar de kans dat dat vandaag gebeurt, wordt niet hoog ingeschat. De speaker van het Lagerhuis, John Bercow, mag beslissen of hij het op de agenda zet of niet. Verschillende waarnemers denken dat hij dat niet zal doen, omdat we slechts twee dagen verder zijn én omdat de parlementsleden de tekst van het akkoord moeten kunnen bekijken. Mogelijk komt er uitstel tot morgen.