Kan een brexit op 31 oktober nog? "Ja, maar dan moet premier Boris Johnson élke stemming van de komende dagen winnen"

Maar die vraag tot uitstel kwam niet ter harte. Johnson wil met het Verenigd Koninkrijk nog steeds op 31 oktober uit de EU vertrekken en dus stuurde hij twee brieven. In de eerste brief - zonder handtekening - zei hij dat hij van het parlement uitstel moest vragen. In de tweede brief - met handtekening - zei hij dat het uitstel niet nodig zou zijn. Een derde brief van een Britse diplomaat legde uit dat de boodschap van de tweede brief de échte boodschap is.