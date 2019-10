"Iedereen wist dat het hier ooit zou ontploffen": Vlamingen in Chili getuigen over hevige protesten

De hogere prijzen voor metroticketjes waren volgens Piron niet de échte reden van het protest. "Dat is enkel het topje van de ijsberg. Hier in Chili is er veel sociale ongelijkheid en daar is al jaren niets aan gedaan. De huidige regering had beloofd dat er meer jobs zouden komen en dat iedereen meer geld zou hebben, maar daar is nog niets van in huis gekomen. Het minimumloon hier is 400 euro. Voor de metro bestaat er geen abonnement, dus iedereen moet voor elke rit een ticketje kopen. Als je in een buitenwijk woont en je moet elke dag naar het centrum, dan ben je in een maand al minstens 40 euro kwijt enkel om naar je werk te gaan."