Wie wil CD&V-voorzitter worden? Deze zeven kandidaten dienen zich aan

De partijleden kunnen van maandag 28 oktober tot zondag 17 november online of per brief stemmen. Zij kunnen hun stem ook uitbrengen op de provinciale gespreksavonden voor CD&V-leden, waar de kandidaat-voorzitters met elkaar en met de leden in debat gaan.

De bekendmaking van de verkiezingsresultaten is gepland op maandag 18 november. Indien geen enkele kandidaat de vereiste 50 procent van de stemmen haalt, dan volgt tussen 20 november en 5 december een nieuwe stemronde, maar dan uitsluitend met de twee best scorende kandidaten. De resultaten van die tweede ronde worden op vrijdag 6 december bekendgemaakt.