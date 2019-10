De taalgrens blijft een leeftijdsgrens: Vlamingen leven nog altijd langer dan Walen

De onderzoekers wilden nagaan of sociale afkomst en omgeving een invloed hebben op gezondheid. Promotor van het project prof. Gadeyne (VUB) zegt dat dit onderzoek zich voor de eerste keer uitspreekt over de hele Belgische bevolking. In het verleden waren al onderzoeken gevoerd over sociale afkomst, maar alle data waren toen nog niet beschikbaar. “Het is dus redelijk uitzonderlijk om over gegevens over de volledige bevolking te beschikken.”