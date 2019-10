Gigantisch waterreservoir in Asse moet watertekort tijdens warme zomers voorkomen

In Asse en omstreken hoeven inwoners niet meer te vrezen om zonder drinkwater te zitten. In de nieuwe tank zit namelijk 17 miljoen liter water opgeslagen. Dat moet er voor zorgen dat inwoners ook op moeilijke momenten aan water kunnen. Zoals in de zomer, als het waterverbruik piekt. Dat vertelt Marleen Porto-Carrero van de watermaatschappij Farys: "Het is een goeie buffer in de zomer als mensen meer water verbruiken, of als ergens anders leidingen stuk zijn."

Tweede tank

Voor het hele project, de grond en het waterreservoir betaalde Farys 9,5 miljoen euro. Volgend jaar komt er op hetzelfde terrein aan de Gentsesteenweg nog een tweede drinkwatertank bij.