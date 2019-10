Gentse gluurder krijgt 30 maanden met uitstel

Twee van zijn slachtoffers, Myriam en Joke, waren op het proces aanwezig. Voor hen is het een goed vonnis: "Ik vind het geen goed idee dat Mike direct naar de gevangenis zou gaan, want dat is geen oplossing voor zijn probleem. Ik ben blij dat hij verder kan gaan met zijn leven, en dat hij aan zichzelf kan werken. 't Is niet dat alles plots goedgemaakt is, maar we kunnen het afsluiten", zegt Myriam. Joke vult aan: "Op het moment van die feiten was er weinig sociale controle in de club. Dus ik denk dat het voor hem belangrijk is om weer tussen de mensen te zijn en werk te hebben. Hij heeft het nu zelf in handen: als hij zich aan zijn voorwaarden houdt, gaat hij niet naar de gevangenis." "De gevangenis is geen oplossing voor mensen zoals Mike", voegt Myriam nog toe. "Daar zit je 23 uur per dag in je cel en krijg je geen kans om problemen op te lossen waar je mee zit. In zijn geval denk ik dat therapie een veel betere weg is om te gaan. Een mens komt niet beter uit de gevangenis dan hij erin gegaan is.