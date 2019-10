Spotgoedkope chrysanten brengen sommige telers in de problemen

Maar voor sommige kwekers brengen de chrysanten op deze manier niet veel meer op. "Wij zijn al 29 jaar bezig en in die periode is de prijs altijd hetzelfde gebleven", zegt kweker Dirk Talpe. "Het transport is heel duur geworden, de brandstof is duurder geworden en de kilometerheffing is erbij gekomen. Het probleem is dat we dat niet kunnen verhalen op onze klant zelf, mede door die heel lage prijzen van die discounters." Talpe heeft dan ook besloten er na dit jaar mee op te houden.