President Trump versus het "impeachment"-onderzoek tegen hem: hoe ver staan we nu?   

De kern van het onderzoek draait om de bedoelingen van president Donald Trump in zijn onderhandelingen met Oekraïne. Wat wou hij gedaan krijgen van de Oekraïense regering en waarom? En was dat in het belang van de VS of in zijn eigen belang?

De zaak ging aan het rollen na de klacht van een lid van de inlichtingendiensten. Die zogenoemde klokkenluider had vernomen wat er gezegd was in een telefoongesprek, op 25 juli, tussen president Trump en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski. De klokkenluider had daar vragen bij. Het leek er op dat Trump er bij Zelenski op had aandrongen om bezwarend materiaal boven te spitten over Joe Biden en diens zoon Hunter (zie verder).

Met hun impeachment-onderzoek willen de Democraten weten: