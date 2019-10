Hoe Permeke het gemis van zijn krijgsgevangen zoon stiekem schilderde

Permeke had een voorkeur voor donkere aardkleuren. Het werd zelfs zijn handelsmerk. "Jabbeke in 1940" is zelfs uitzonderlijk donker. Het oorlogsthema vraagt natuurlijk niet anders. Bovendien was Permeke met het ouder worden duisterder en vormlozer gaan schilderen. Vermoedelijk is het schilderij door de jaren ook donkerder geworden. Permeke gebruikte een soort vernis als transparante eindlaag. Met de jaren is die verbruind. Schilderijen van Permeke die gerestaureerd werden, bleken achteraf iets lichter te zijn geworden.

In augustus 1945 keerde zoon Paul terug uit gevangenschap. Permeke herpakte zich en een prestigieuze retrospectieve zette de kroon op zijn werk in Parijs. Hij bleef schilderen en beeldhouwen tot zijn overlijden in 1952. Ook Paul Permeke vond zijn weg in de kunst, al bleef hij in de imposante schaduw van zijn vader.