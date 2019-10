Israëlische premier Benjamin Netanyahu zal geen nieuwe regering vormen: hij geeft formatieopdracht terug

In een mededeling zegt president Reuven Rivlin dat hij overweegt om Gantz de kans te geven om een regering te vormen. Die zou dan 28 dagen de tijd krijgen. Het nieuws is evenwel nog niet officieel bekendgemaakt.

De politieke impasse in Israël is dus ook na twee verkiezingen nog niet voorbij. Bij de laatste verkiezingen kwamen de Likoed van huidig premier Netanyahu en de Kahol Lavon (Blauw-wit) van voormalig stafchef Benny Gantz min of meer gelijk uit de strijd. Toch kreeg Netanyahu de voorkeur, maar die gooit dus nu de handdoek in de ring.

Het is niet duidelijk of Gantz nu meer kans heeft om een regering te vormen. Ook hij zou mikken op een brede regering van nationale eenheid, maar dan zonder Netanyahu. Die wordt verdacht in een aantal corruptiezaken en Gantz wil daarom niet met hem samenwerken.