Japanse keizer Naruhito bestijgt nu ook officieel de "chrysanten troon"

's Middags zal de keizer officieel op zijn oude troon zitten in de "Matsu no ma", de mooiste zaal van het paleis. Die troon met de naam "takamikura" weegt niet minder dan acht ton en is 6,5 meter hoog. Hij is speciaal overgebracht uit het oude keizerlijke paleis in Kyoto, de vroegere keizerlijke hoofdstad van Japan. Die rijk versierde troon dateert uit 1915 en het is de vierde keer dat hij voor een kroning gebruikt wordt.

Tijdens de ceremonie worden ook twee van de drie kroonjuwelen opnieuw overhandigd aan de keizer. Het gaat om het zwaard "Kusanagi no Tsurugi" en het jade juweel "magatama". Die zullen onder een doek worden aangeboden en zijn dus niet te zien.

(Lees verder onder de foto)