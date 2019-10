Zal 50 euro per maand écht het verschil maken? Vier experts lichten de Vlaamse jobbonus door

Werken moet lonen. Dat is het idee achter de jobbonus, een belastingvoordeel voor werknemers met een laag inkomen, dat vanaf 2021 wordt ingevoerd door de Vlaamse regering. Mensen met een bruto maandloon onder de 1.700 euro zullen netto 600 euro extra overhouden op het einde van het jaar. Omgerekend is dat 50 euro netto erbij per maand. Vermoedelijk wordt het bedrag twee keer per jaar doorgerekend via de personenbelasting.

Wie meer dan 1.700 euro per maand verdient, maar minder dan 2.500, zal ook nog een stukje van de bonus krijgen, maar minder dan 50 euro. Hoe dat precies vermindert, moet minister van Werk Crevits (CD&V) nog verder uitwerken in haar beleidsnota. Er wordt ook rekening gehouden met het aantal uren dat je werkt: “Een ingenieur of dokter die 1.600 euro per maand verdient door deeltijds te werken, zou daardoor niet van de bonus kunnen genieten”, zegt Toon Vanheukelom, onderzoeker aan de KU Leuven.