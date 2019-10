Laatste gemeenteraad voor Leuvens politiek boegbeeld Magda Aelvoet (Groen): "Tijd voor jong politiek talent"

Magda Aelvoet is ondertussen 75 jaar en heeft er een lange politieke carrière opzitten. Alvoet was de grondlegger van de Leuvense Agalev-afdeling, de voorloper van Groen. Maar bij het grote publiek raakte ze vooral bekend als minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Consumentenzaken net na de dioxinecrisis 1999 in de eerste regering-Verhofstadt. Aelvoet moest vervroegd opstappen na omstreden Belgische wapenleveringen aan Nepal.

Coalitie met SP.A en CD&V

Daarna bleef ze actief op lokaal niveau, zo zat ze onder meer in de Leuvense gemeenteraad tussen 2006 en 2008. In 2012 werd ze opnieuw verkozen, maar besloot ze haar zitje niet op te nemen. Vorig jaar nam ze opnieuw deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd ze vanop de 45e plaats op de lijst onverwacht verkozen.

"Ik heb toen met het partijbestuur afgesproken dat ik uiterlijk in oktober van dit jaar mijn plaats zou afstaan. Na 40 jaar oppositie maakten we eindelijk deel uit van de meerderheid. Ik wou eerst van dichtbij bekijken hoe de intrede van Groen in de SP.A-CD&V-coalitie zou verlopen", zegt Aelvoet."En dat is goed gegaan, daarom dat het tijd is om de fakkel door te geven aan een jongere generatie. Jef Peremans zal dat goed doen."