Meghan over de druk en de media-aandacht sinds haar huwelijk met Harry: "Nee, het gaat niet goed"

Prins Harry publiceerde ook een brief waarin hij zijn hart uitstort over hoe de tabloids zijn vrouw hebben behandeld bij hun huwelijk, haar zwangerschap en de geboorte van Archie. "Helaas is mijn echtgenote een van de jongste slachtoffers van de tabloids die campagne voeren tegen individuen zonder na te denken over de gevolgen." (...)

"Ze hebben leugen na leugen gecreëerd ten koste van haar. (...) Voor deze mediakanalen is dit een spel, een spel dat we van bij het begin hebben geweigerd te spelen. Deze eindeloze propaganda eist een menselijke tol, zeker wanneer die doelbewust vals en kwaadaardig is."

"Mijn diepste angst is dat de geschiedenis zich zal herhalen. Ik heb gezien wat er gebeurt wanneer iemand van wie ik hou wordt gebruikt op een manier waarop ze niet langer als een echt mens wordt behandeld", verwijst hij naar Diana.



Ook de uitgevers van The Sun en The Daily Mirror hebben een klacht aan hun been. Wat de beschuldigingen inhouden is niet precies duidelijk, maar ze houden verband met het grote afluisterschandaal in de Britse pers dat al teruggaat tot begin jaren 2000. Journalisten hadden toen heel wat voicemailberichten van bekende mensen onderschept. Bij hen ook Harry en William.