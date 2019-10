300 meter lang hek, sensoren en luid alarm: Infrabel bindt strijd aan met spoorlopers met intelligente afsluiting 

Met het nieuwe systeem krijgt Securail direct beelden binnen van mensen die over de hekken klimmen. "Tot nu toe zijn er maar twee gevallen geregistreerd waarbij mensen over de hekken klommen en effectief over de sporen liepen. In de andere gevallen staakten de mensen hun actie, zodra het alarm afging."

De mensen van Securail of de politie kunnen indien nodig, zo snel mogelijk ter plaatse gaan wanneer er een alarm binnenkomt. Ze kunnen ook dankzij de beelden beter inschatten hoe de situatie precies is. "Normaal verwittigt Securail de treinbestuurders in de buurt dat er spoorlopers zijn en zullen de treinbestuurders stoppen of zeer voorzichtig rijden", zegt Baeken. "Als Securail kan zien dat de mensen niet meer op de sporen lopen, kunnen ze de treinen weer laten doorrijden en hebben we minder vertragingen."

