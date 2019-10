Nieuwe infocampagne "De Grote Verbinding" over Oosterweel: "De grootste werken van deze eeuw zijn écht al gestart"

Oosterweel, dat is het sluiten van de Antwerpse ring, en een heleboel projecten die daarbij horen om de stad groener en leefbaarder te maken. Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is zo'n informatiecampagne wel degelijk nodig, omdat veel mensen niet geloven dat de Oosterweelverbinding er nog komt.

"De schop is al in de grond"

"Deze campagne is om het bewustzijn te creëren dat het moment aangebroken is", zegt De Wever. "De schop is al in de grond op Linkeroever, dat zien mensen misschien zo niet, maar die komt er ook aan op Rechteroever. Het is een gigantisch project, het grootste van deze eeuw in Europa in een stad, en dat is niet niks. Het is de bedoeling dat de files, die vreselijk zijn, aanzienlijk kunnen verminderen door de nieuwe Scheldekruising."

De stad zet er ook sterk op in om mensen uit hun auto te krijgen als het gaat om verplaatsingen van en naar het werk. In de stad Antwerpen wordt op dit moment 40 procent van de woon-werkverplaatsingen met de auto gedaan. Twee jaar geleden was dat nog 47 procent. Grote winnaar is de fiets, die wordt nu door één derde van de pendelaars gebruikt om naar het werk te rijden.