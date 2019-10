Ninoofse zwerfkatten krijgen een schuilplekje voor de herfst- en wintermaanden

“In de wet op het dierenwelzijn staat dat de gemeente verplicht is om ervoor te zorgen dat elk dier gepaste huisvesting heeft”, vertelt schepen van dierenwelzijn in Ninove Katie Coppens (Samen). “Normaal moet de eigenaar daarin voorzien, maar wilde katten zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente.” Daarom ging Ninove in op het voorstel van het Vlaams Gewest om twee gratis schuilhokken aan te schaffen. De gemeente heeft sinds 2009 ook al een kattensterilisatieproject lopen.

Schuilhok

Een schuilhok is een groot houten hok dat zo’n tien centimeter boven de grond staat en plaats geeft aan vier katten. “Het is belangrijk dat zo’n hok niet op de grond staat, want dan trekt het vocht en de koude van de grond in het hout”, legt Katie Coppens uit. “Het is gemaakt van zeer stevig hout zodat katten er kunnen schuilen tegen de regen, de wind en de koude. Nu zien we vaak dat omwonenden zelf zo’n hok maken, maar die zijn minder wind- en regendicht.”

Hoognodig

Zo’n schuilhokken voor zwerfkatten zijn belangrijk omdat er een lichte stijging is van het aantal katten die opgenomen worden in asielen. Uit onderzoek van het kabinet van Vlaamse minister van dierenwelzijn Ben Weyts, werden er in 2017 12.153 katten binnengebracht, in 2018 waren dat er 14.197.

“Samen met het dierenasiel van Ninove zullen we beslissen waar we de hokken gaan plaatsen. Zij weten precies waar er de meeste zwerfkatten zijn. Nu hebben we er twee ter beschikking, maar ik denk dat we er op termijn wel gaan bijbestellen, want we weten nu al drie plaatsen waar we ze kunnen gebruiken”, gaat Katie Coppens verder.

Voederpas

De Ninoofse zwerfkatten krijgen binnenkort niet alleen een dak boven hun hoofd, ze krijgen ook eten. Let op: niet iedereen mag zomaar eten geven. Enkel mensen met een voederpas die aangevraagd is bij de gemeente, heeft dat recht. “Zo’n persoon krijgt dan een bepaalde locatie toegewezen om de beestjes eten te geven. Ze moeten zich wel aan verschillende regels houden. Zo mogen ze alleen maar overdag voederen binnen bepaalde uren en moeten ze in de avond, voor het donker wordt, het eten weer wegnemen om ongedierte tegen te gaan.”

Ninove is niet de enige gemeente waar deze hokken geplaatst worden, in onze provincie staan er bijvoorbeeld ook in Haaltert en Zottegem.