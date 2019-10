België, we klagen je aan voor moord op jouw kinderen in Syrië

Gerlinda Swillen was 40 jaar lang leerkracht Nederlands. Vandaag is ze wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze behaalde een doctoraat met haar proefschrift "Verwekt door de Tweede Wereldoorlog. Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn".



In 1942 werd ze in België geboren als zogenaamd koekoekskind, haar vader was een Duitse soldaat bij de Wehrmacht. Haar moeder heeft de Belgische nationaliteit. Ze is de oprichtster en voorzitter van de Vereniging der Oorlogskinderen in België (2008-2013). In 2010 verkreeg ze de Duitse nationaliteit, ze was daarmee het eerste Belgische koekoekskind dat de Duitse nationaliteit verwierf.