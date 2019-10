Ouders van verkeersslachtoffer reizen naar Italiaans dorpje waar witte ballon van begrafenis werd teruggevonden 

Op de dag van de uitvaart van Charlotte werden zo'n 100 witte ballonnen opgelaten met kaartjes aan ter herinnering aan de jonge vrouw. Eén van die ballonnen is tot in Italië gevlogen en werd gevonden, zeggen de ouders van Charlotte: "De ballon werd gevonden in het Italiaanse bergdorpje Pian Delle Betulle, aan het Comomeer. In vogelvlucht zo'n 734 kilometer hier vandaan. Een man die de ballon vond contacteerde ons en zei dat het dorpje bekend staat als 'l ultimo paradiso, het ultieme paradijs."



Jaarlijkse herdenking

Voor de ouders van de overleden Charlotte gaf die ballon in Italië hen het gevoel dat het geen toeval kon zijn: "Het is een teken. Een teken dat Charlotte ons wil geven. We willen zelf ontdekken waarom ze het dorp het ultieme paradijs noemen en trekken naar ginder." Binnenkort trekken de ouders samen met de broer, oma, drie vrienden en een tolk naar dat Italiaanse dorp. Er zal in de kerk een herdenking plaatsvinden en de ouders zijn van plan om er jaarlijks terug te keren.