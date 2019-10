"Oudste parel ter wereld" gevonden voor de kust van Abu Dhabi

De parel-industrie was lange tijd dé motor van de economie van de Verenigde Arabische Emiraten. De handel stortte in in de jaren 30, onder meer door de eerste ontdekkingen van oliebronnen en de opkomst van zogenoemde cultuurparels uit Japan. De parel die nu gevonden is, is gevormd op natuurlijke wijze.



"De vondst is een bewijs dat de handel in parels al minstens tijdens het neolithicum bestond", zegt Al Kaabi. "Als we historische bronnen raadplegen, zien we ook meer dan één aanwijzing dat Abu Dhabi werd beschouwd als een van de belangrijkste centra van de parelhandel. Een Venetiaanse handelaar vermeldde Abu Dhabi in de 16e eeuw als een belangrijk centrum voor de parelhandel."

"Dit maakt duidelijk dat heel wat van onze recente economische en culturele geschiedenis diepe wortels heeft die teruggaan tot de prehistorie", zegt ook Mohamed Al Moebarak, de voorzitter van het departement voor cultuur en toerisme.