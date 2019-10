"Parlement moet geheime deals met farmabedrijven kunnen inkijken": SP.A dient wetsvoorstel in

"In zo'n situatie heb je twee keuzes: of we betalen niets terug tot er absolute zekerheid is. Maar dat betekent ook dat de betrokken patiënten misschien nog jaren moeten wachten of het medicijn zelfs helemaal niet krijgen omdat het bedrijf het onderzoek stopzet. Of je kan doen zoals we nu doen: we sluiten een tijdelijke overeenkomst zodat diezelfde patiënten wél al een behandeling krijgen en het bedrijf meer data kan verzamelen over de behandeling."